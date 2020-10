Con quel cognome infinito, con quell'aria da bravo ragazzo, con quell'accento spagnolo che mette il buon umore: l'esterno argentino, nato a San Nicolás de los Arroyos ​ormaiè forse i. Una carriera diametralmente opposta sotto la Madonnina: nelle fila dei rossoneri,nelle fila dei nerazzurri,. Ma andiamo con ordine,, Guly cresce e inizia nelle giovanili del, con cui debutta in prima squadra nel 1994, giocando per quattro anni nel ruolo di esterno alto offensivo. una buona carriera, che prende il voloe lo porta a giocare in Italia, a 24 anni compiuti.E' l'inizio di una fiaba, tanto bella quanto corta.- Nel gennaio del 1999,il Milanvincendo proprio al Curi con gol dell'argentino., tanto agognato quanto improbabile, visto il maggior tasso tecnico dei biancocelesti in quella stagione e il ritardo in classifica da parte dei rossoneri. Viene e verrà per sempre ricordato dai tifosi del Diavolo comeaccanto a compagni del calibro diMa non finisce qui: dopo due anni di panchina e tribuna, per via del poco spazio riservatogli dai tecnici rossoneri,nonostante, non riuscirà mai a togliersi di dosso quello status di icona del Milan, diventandotanto da essere poi ceduto in prestito alprima di chiudere la carriera tra Argentina ed Emirati Arabi.A 33 anni compiuti decide di ritirarsi ed entrare nello staff di Diego Pablo Simeone, diventando successivamente vice di Nelson Vivas.​- La carriera da allenatore, poco fortunata, dura relativamente poco. Oggi Guly fa, con le quali ha aperto una nuova impresa.. E quando torna viene sempre ricordato con affetto dai tifosi del Milan. Quelli dell'Inter invece...​@AleDigio89