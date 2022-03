Mustaphaè entrato nella leggenda del calcio mondialequando grazie alla fantasia, all'estro estupì l'intero panorama calcistico internazionale, che ammirava il numero 10 dei Leoni dell'Atlante.Di famiglia Amazigh, tribù berbera del Nord Africa, venne subito soprannominato Mous quando da piccolo emigrò in Francia, dapprima a Saint Etienne e poi in Lorena, dove iniziò a giocare per il Nancy. Dotato di grande tecnica e personalità, gli fu subuito offerto un posto nella nazionale francese, che lui rifiutò per giocare nel Marocco. Curioso, se si pensa che il Mondiale nel quale divenne famoso si giocò e fu vinto proprio dalla Francia, che avrebbe potuto essere la sua selezione.Iniziò da regista, poi si spostò sulla fascia: dal Nancy allo Sporting Lisbona, in Portogallo, dove perde il titolo contro il Porto di Mario Jardel. Ma i capelli lunghi e la capacità di dipingere calcio lo rendono un simbolo, sfruttato al meglio anche dal gioco di calcio più in voga dlel'epoca, Pro Evolution. Dal Portogallo alla Spagna, il grande salto nel Deportivo La Coruna, una delle squadre più forti della Liga dell'epoca: assieme a compagni come Donato, Mauro Silva, Rivaldo, Flavio Conceicao e Fran, entra negli annali per uno splendido gol al Barcellona eil terzo posto nel campionato spagnolo.Anche la Nazionale marocchina è una fucina di talenti: Naybet in difesa assieme al barese Neqrouz, Saber sulla fascia, Chippo a centrocampo, Bassir e Hadda davanti, Ma la stella è Hadji: segna un gol pazzesco al debutto contro la Norvegia, che però poi batte il Brasile e si qualifica agli ottavi.@AleDigio89