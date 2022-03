La storia diè l'ennesimo esempio di come, nel mondo del calcio, basti veramente poco perché le situazioni si capovolgano in maniera repentina:dopoe lache gli sono valsiassieme ai compagni nelle Rondinelle Mannini e Hamsik,o hanno penalizzato, tanto da portarlo, come lui stesso ha raccontato al Corriere del Mezzogiorno, perché nel suo periodo partenopeo spesso aveva ricevuto, bensì per un. I problemi al ginocchio lo hanno condizionato duramente, tanto da non consentirgli di giocare con continuità.- Eppure Santacroce al calcio aveva votato la propria anima, preferendo lo sport alla carriera cinematografica. Era anchee aveva interpretato il personaggio di Jermal nel film "Luna e l'altra" di Maurizio Nichetti. L'esperienza a Napoli si conclude negativamente, sotto l'egida di Roberto, e per il difensore inizia un pellegrinaggio infruttuoso,. Non il massimo, dopo gli esordi azzurri da predestinato.Niente notti da baldoria con i sudamericani, un solo amico fidato, proprio Marek Hamsik, e poche frequentazioni coi colleghi fuori dal pallone. Appesi gli scarpini al chiodo,con due bambine nate da poco, avute dalla moglie Barbara Petrillo, attiva nella moda e in televisione. Oggi Santacroce non fa più parte di quel mondo di lustrini e promesse mancate, macome forse non è stato fatto con lui. Senza rimpianti.@AleDigio89