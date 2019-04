Sono anni duri per l'Associazione Calcio Rilancio Messina Società Sportiva Dilettantistica, meglio nota come A.C.R. Messina, sodalizio creato nell'estate del 2017 dopo il fallimento della precedente società, il Football Club Messina Peloro: il dodicesimo posto nel Girone I di Serie D non rende onore a una piazza storica e ricca di successi, sportivi e non. Nonostante la finale di Coppa Italia di Serie D appena raggiunta e l'obiettivo di un futuro migliore, la città peloritana al momento annaspa tra risultati non all'altezza ed è divisa tra due squadre, l'A.C.R. appunto e il Città di Messina.



IL MESSINA DEI SOGNI - Lontani i tempi dei successi in Serie A, ormai risalenti a 15 anni fa: era il Messina del presidente Pietro Franza e del tecnico Bortolo Mutti, di bomber Riccardo Zampagna e di capitan Alessandro Parisi. Una squadra da record, capace di classificarsi al settimo posto della massima serie sfiorando la qualificazione alle Coppe europee, dopo essere stata promossa dalla Serie B nell'anno precedente, e di riempire costantemente il mitico Stadio San Filippo, fino ai 40mila spettatori del match contro la Juventus.



DA PARISI A DI NAPOLI, DA STORARI A YANAGISAWA: LA VITTORIA A SAN SIRO E... - La stagione parte in maniera trionfale sin dal mercato: agli artefici della promozione, come Parisi, Arturo Di Napoli, Marco Storari e Salvatore Aronica, si aggiungono rinforzi provenienti dall'estero e dalla Serie A, come il giapponese Atsushi Yanagisawa, il brasiliano Rafael, l'ex Milan Massimo Donati, l'ex Juve Marco Zanchi, il bomber Nicola Amoruso, il serbo Ivica Ilic e il greco Dimitrios Eleftheropoulos. Un ottimo assortimento di calciatori esperti e giovani speranze, che regala sin da subito grandi soddisfazioni. Nella seconda giornata infatti la squadra giallorossa batte 4-3 la Roma e alla terza addirittura va a vincere a San Siro, sul campo del Milan campione d'Italia, grazie alle reti di Giampà e Zampagna. Risultati che portano i peloritani ad insidiare addirittura la vetta della classifica, insidiando la Juventus nello scontro diretto poi perso al Delle Alpi e posizionandosi a metà classifica alla fine del girone d'andata, dopo aver vinto il derby dello stretto contro la Reggina. Nel girone di ritorno ha un andamento altalenante, positivo in casa e negativo in trasferta dove spreca buone occasioni: arriva però la vittoria contro l'Inter, che consente al Messina di classificarsi settimo e di guadagnarsi l'accesso alla Coppa Intertoto, alla quale decide di rinunciare.



Ma vediamo che fine hanno fatto i protagonisti di quella storica stagione: ​



PORTIERI:



Marco Storari: studia per tornare nel mondo del calcio da dirigente.



Dimitrios Eleftheropoulos: allenatore in patria, ex Panionios, AEK Larnaca e Asteras Tripolis.





DIFENSORI:



Raffaele Ametrano: allenatore dell'Under 15 dell'Udinese, commentatore e podista.



Salvatore Aronica: possiede il patentino di allenatore di Seconda Categoria - UEFA A, che gli consente di allenare squadre di calcio fino alla Lega Pro.



Mirko Conte: allena al Lugano come vice di Fabio Celestini.



Filippo Cristante: ex allenatore e collaboratore tecnico del Pordenone.



Salvatore D'Alterio: gioca ancora, nel Taranto in Serie D.



Luca Fusco: allenatore ex Paganese.



Alessandro Parisi: studia al corso UEFA-B per allenatori



Rahman Rezaei: allenatore del Bargh Jadid.



Marco Zanchi: tecnico dell'Under 16 dell'Atalanta.



Mark Zoro: ha un progetto con lo stato per lo sport nelle scuole in Costa d'Avorio.





CENTROCAMPISTI: Carmine Coppola: procuratore sportivo.



Alessandro Cucciari: ex allenatore della Lupa Roma.



Gaetano D'Agostino: ex allenatore dell'Alessandria.



Massimo Donati: opinionista e commentatore tecnico per la piattaforma web DAZN.



Donato Giampà: ex allenatore della Vigor Lamezi.



Panagiotis Gonias:. commentare per un programma greco molto popolare.



Josè Mamede: osservatore per il Genoa.



Rafael: è tornato in Brasile, dove lavora come osservatore.



Salvatore Sullo: vice allenatore di Gian Piero Ventura.





ATTACCANTI:



Nicola Amoruso: dirigente sportivo.



Arturo Di Napoli: allenatore ex Caronnese.



Federico Dionisi: gioca nel Frosinone.



Ivica Iliev: direttore sportivo del Partizan Belgrado.



Atsushi Yanigasawa: ex vice allenatore del Kashima Antlers.



Riccardo Zampagna: opinionista televisiva.





Allenatore:



Bortolo Mutti: attualmente svincolati. ​





