bastano queste poche parole, tratte dallche ebbe, per definire alla perfezionepiù semplicemente ", per tutti i tifosi bianconeri che lo hanno amato alla follia. "Pigna" per la sua durezza dentro al rettangolo di gioco, che lo ha resoMa andiamo con il giusto ordine.- Natoda una, PaoloJulio Castillo,Si distingue sin dagli inizi per, e si impone nelnel ruolo di, raramente quello di terzino sinistro che gli piaceva poco, tanto da farlo litigare con alcuni allenatori durante la sua carriera. Nei gialloneri crescema è un club italiano a notarne le potenzialità:quandodisputa un campionato egregio e centraNonostante la retrocessione in Serie B dell'anno seguente, Montero resta a Bergamo e diventa un pilastro della difesa, tanto da riconquistare subito la promozione.- Dopo quattro stagioni la grande chiamata è dietro l'angolo e arriva proprio dallacampione in carica, che lo porta a Torino dopo averlo allevato in Lombardia., dice di lui Lippi.I tifosi lo amano per la grinta che dimostra in campo, tanto che Montero diventa, ai limiti della venerazione, nonostante una forte personalità e un carattere sopra le righe. Quando ad esempio viene pizzicato in compagnia di alcuni tifosi del Torino, lui risponde: "Non me li sceglie mia mamma gli amici, figuriamoci voi".- Montero è un difensore cattivo, ma segue unsecondo lui il primo intervento deve essere duro per far capire immediatamente che aria tira all'avversario, poi confida molto nele nellatanto da diventare temutissimo dalla maggior parte degli attaccanti che lo affrontano. Nella Juver e diventando uno dei fedelissimi di Marcello Lippi. Si rende protagonista di alcune azioni controverse, come quando dopo una sconfitta col Vicenza colpisce il fotografo ufficiale dei padroni di casa senza nemmeno pentirsi in seguito del gesto, oppure quando in Coppa Uefa. L'emblema del giocatore è peròche gli vale tre turni di squalifica con la prova tv. Di mezzo- La personalità di Montero emerge inoltre nellae dei suoi collaboratori: seppur interrogato a lungo, l'uruguaiano dapprima non parla e poi invita il giudice ad appartarsi in una stanza privata, al riparo da occhi indiscreti. Oltre che alla, il "Pigna" giura amore eterno alla Juve, e infatti quando lascia i bianconeri torna a casa:- Una volta appesi gli scarpini al chiodo, dopo aver brevemente svolto la professione di, intraprende. Notizia di ieri è l'ufficializzazione da parte del settore tecnico della Figc dei nomi dei nc'è anche Montero, che potrà quindi guidare qualsiasi formazione giovanile (comprese le Primavera), qualsiasi squadra femminile (Serie A e Serie B inclusa) e le prime squadre maschili fino alla Serie C,e potrà essere tesserato come allenatore in seconda sia nella Serie A che nella Serie B maschile