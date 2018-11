La storia di Ivannon è una di quelle tutte pailettes, lustrini e lieto fine che di solito caratterizzano la vita dei calciatori, visti come divinità imperturbabili dai problemi della mondanità:che ci appassiona, ci intriga e ci porta a tifare per lui a prescindere dal credo calcistico.e non importa come finirà, perché l'importante è stata viverla e avere l'onore di raccontarla.- Nulla di tutto ciò che lo riguarda sconfina mai nella normalità: Ivan nasce adnel freddoda, emigrati in Germania per lavoro, e comincia a giocare a pallone sin da giovanissimo. Ma non nell'Hamburger Sport-Verein, la squadra nobile della città, bensì nei cugini poveri e rivoluzionari, quelche porta il nome di uno dei quartieri più popolari della città anseatica e il cui inno è "You'll never walk alone". In tre stagioni e mezzo disputate nella Zweite Bundesliga, si mette in mostra come: 26 gol in 95 partite che trascinano il Kiezkicker alladopo qualche anno di gavetta tra- Il, ai tempi una delle squadre migliori di Germania, lo nota e lo porta sulle rive della Weser, dove Klasnic all'inizio fatica terribilmente per un brutto infortunio al ginocchio che lo tiene fuori per parecchio tempo e gli fa realizzare solamente tre gol in due anni. Nellaperò la solfa inizia a cambiare: pur essendo, le suee i suoicontribuiscono a far vincere al Werdenella stessa stagione, al fianco di compagni comeDavala, FrankJohan MTim, Angelose HaedoUna squadra epica, entrata nell'immaginario di tutti i ragazzi tedeschi e non dell'epoca.- Sembra l'inizio di una fiaba stupenda, con Klasnic pronto a decollare e ad attirare l'interesse dei migliori club d'Europa:che lo voleva nella squadra tedesca,che prova a portarlo nella nazionale erzegovina ma, con la quale aveva già militato nell'Under 19 e nell'Under 21. Il debutto con la nazionale maggiore è guarda caso in un'amichevole contro la Germania, la seconda nazione di Klasnic. Con i Vaitreni il nostro disputerànel 2004 e nel 2008, e, mettendo a refertoCon la maglia del Werder debutta anche in, realizzando cinque reti nel girone iniziale e portando gli anseatici fino agli ottavi di finale.: dopo un Mondiale e un inizio di stagione opaco, a novembre gli viene diagnosticata unache lo costringe ad una causa di unavvenuto una settimana dopo l'operazione,Il periodo di inattività si protrae per un anno intero, nel quale più volte sembra che Klasnic debba appendere le scarpette al chiodo.- Il croato però non molla mai ed è: il 30 ottobre del 2007 torna a giocare con la maglia del Werder in Coppa di Germania, proprio. Al 67', momento del suo ingresso in campo,Klasnic realizza un assist, vince ai rigori e a fine partita esplode in un pianto liberatorio. Le sue parole spaccano il cuore dei tifosi:Il miracolo però non è finito: meno di un mese dopo torna in campo anche in Bundesliga contro il Cottbus e a pochi giorni da Natale segna una doppietta al Leverkusen,, anche perchée hanno sottovalutato i suoi problemi renali: il tribunale gli dà ragione e costringe la società a, a fine stagione dopo la scelta di non rinnovare il proprio contratto lascia la Weser. Si trasferisce dunque primadove nonostante i 10 gol non riesce ad evitare la retrocessione, poidove rimane invece per tre anni, segnando 20 gol in 78 partite e diventando un vero e proprio idolo per i tifosi, che nei momenti di difficoltà gli sono sempre stati accanto. Nel 2013 torna i, ma è costretto anel 2015 e il, dopo un lungo periodo di dialisi.- Oggi Klasnic haha subito, cosa che vorrebbe riuscire a fare: "Durante il periodo di dialisi prima dell’operazione potevo bere solo un litro e mezzo d’acqua al giorno, adesso non faccio più dialisi e posso bere e mangiare quello che voglio. È molto piacevole, ma non stavo male prima: non sono uno che si piange addosso. Nessuno sa se l’aver giocato a calcio abbia avuto effetti sui problemi ai reni". Il croato vorrebbe scendere nuovamente in campo al Weserstadion: "Fare l’allenatore non mi piacerebbe, non fa per me. Ma se dopo l’ultimo trapianto ho avuto delle offerte, magari c’è un’altra opzione per me".e forse la sua storia, seppur non a lieto fine, può insegnare molto ai giovani che si avvicinano al mondo del pallone.@AleDigio89