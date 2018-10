Ci sono dei giocatori della storia del calcio che hanno avuto una sola sfortuna, quella diinterpreti che avrebbero potuto scrivere grandi pagine del pallone ma che per loro sventura. E' senza dubbio questo il caso di Johanche abbiamo imparato bene a conoscere nella stagione 2001/2001, quando è arrivato aFrancese della, nato anel 1973, non si dedica al cinema per celebrare al meglio la propria città natale e l'omonimo festival ma sceglie di giocare a pallone, militando nella sua caratteristica principale fin dalla giovane età è, tanto che sin dagli esordi viene collocato. L'esordio in prima squadra, in Ligue2, avviene a soli: seguono quattro stagioni di pregevole fattura, nelle quali Micoud dimostra tuttotanto da attirare l'attenzione deiE' la svolta: dopo tre stagioni da protagonista,, guadagnandosi la prima convocazione inIl Bordeaux di Elieche trionfa nella Ligue 1 di quell'anno è: quello rimane tuttora il sesto e ultimo campionato vinto dalla squadra della Gironda. Con Ramé in porta, Ferrier, Alicarte, Saveljic e Grenet in difesa, Pavon e Diabaté a centrocampo, les Marines et Blancs trionfano in Francia, battendo il Marsiglia di solo un punto a fine stagione. Micoud si distingue come, dietro alle punte, con ben 9 reti,con sei passaggi vincenti. Protagonista indiscusso.Ildella nostra Serie A, si accorge di lui e lo acquista per, nonostante ilnel quale la Francia vince il titolo, ma Micoud è poco più di una comparsa:che gli lascia le briciole. Si fregerà del titolo dinonostante i pochi minuti disputati in quella competizione. Negli emiliani che ambiscono a una posizione che possa fargli disputare la Champions League, il francese si mette a disposizione dile due stagioni in gialloblù sono molto buone, tanto che arriva la qualificazione alla massima competizione europea, grazie a compagni del calibro di. Dopo 47 presenze e 9 reti, ma soprattutto"le Chef", questo il soprannome per lui coniato grazie alla capacità di "miscelare ingredienti in campo", saluta il Belpaese.- Non è finita però: si trasferisce infatti in Germania, al, dove vive una seconda giovinezza,Tutto grazie al123 presenze e 31 gol per Micoud.- Il quale decide didove riesce a vincerenon senza. Queste le sue parole: “E’ stato Blanc a volere che non continuassi per lanciare Gourcuff, ma prima di decidere definitivamente di smettere gli ho detto in faccia cosa pensavo di lui”.- Ma che fine ha fatto oggi Micoud? Assieme all’ex compagno di squadra Matthieu Chalmé ha aperto unae nel frattempo si dedica all’attività diinoltre è da poco diventatoclub che lo ha lanciato nel calcio che conta. Insomma,come tutta l'esistenza di Johan Micoud..@AleDigio89