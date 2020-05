Che fine ha fatto l'ex Lazio Djibril Cissé? A 38 anni, non ne vuole sapere di smettere di giocare, e sta facendo di tutto pur di tornare in Ligue 1 e raggiungere i 100 gol in carriera in Francia (è fermo a 96). L'ex Lazio e Liverpool ha fatto sapere che sarebbe disposto a giocare anche gratis.



FUTURO EX LAZIO - All'emittente Europe 1, l’attaccante è stato molto chiaro: “Prima dell’Auxerre ho iniziato la mia carriera al Nimes. Sarebbe la chiusura di un cerchio. Ho grande rispetto anche per il Dijon. Da parte loro sarebbe un grande gesto”. La candidatura è lanciata, bisognerà vedere la risposta dei club.