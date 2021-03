, ma anche il protagonista di una vicenda narrativa o drammatica che riesce ad avere successo​E' senza dubbio il caso dinato a Cernusco sul Naviglio, che doveva diventarema, per motivazioni differenti,Il calcio però gli sta offrendo oggi una nuova opportunità, che il tecnico sta provando a sfruttare appieno.- Eppure. Dopolimitato alle giovanili di Cernusco ed Enotria 1908​, storica società milanese di galassia Inter, il giovane Mangia l, su consiglio di Riccardo Guffanti, e organizzare tornei sportivi. Il suo metodo è dall'inizio ben chiaro:in modo dinamico, le caratteristiche principali del suo gioco sono- L'Enotria è il trampolino di lancio, da cui il giovane allenatore inizia a fare sul serio:, sempre nelle giovanili, sempre con ottimi risultati. Tanto che i biancorossi gli affidano anche la panchina della prima squadra, facendolo: in Lombardia resta per tre stagioni, portando la squadrae salvandola senza particolari patemi.- La carriera di Mangia inizia a lievitare: primaprima di tornare a Varese, dove guidaarrivando in finale del campionato di categoria dove è sconfitto dalla Roma solo ai supplementari. Il direttore sportivo dei lombardi, Seannon ha dubbi e lo porta con sèda allenatore della Primavera. Madiventa presto il tecnico della prima squadra,divenendo il più giovane allenatore della Serie A di quell'anno. L'esordio è da paura, con uno spettacolare 4-3 rifilato all'Inter e la famosa "gag del panettone", ma ben presto la luna di miele col vulcanico presidente friulano termina e viene esonerato. passando ad allenare- Anche con gli Azzurrini dimostra tutto il suo valore, arrivando fino alladel 2013,finisce 4-2 per i vari De Gea, Koke, Alcantara, Isco e Morata, maDa quel momento in poi però, quando sembrava finalmente poter spiccare il balzo decisivo, Mangia si ferma: prima, poidal quale si dimette per misteriosi motivi di salute.- Il tecnico si ferma per un anno e sceglie di ripartire dall'estero,i successi ricominciano, con la vittoria della Coppa di Romania e. Dopo due stagioni, sceglie di tornare nel ruolo di: per il momento, dato che gli isolani non segnavano due gol dal 5 settembre 2001 contro la Repubblica Ceca,​L'obiettivo è ben figurare, per tornare presto in Italia: per aspera ad astra, come gli eroi moderni.@AleDigio89