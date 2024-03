Che fine ha fatto Mazzocchi? 4 panchine di fila e l'incrocio di mercato con Di Lorenzo: la scelta del Napoli

Il Napoli non ha mai avuto dubbi su Pasquale Mazzocchi. L'ha seguito, inseguito, ha fatto di tutto per prenderlo e alla fine l'ha portato a casa per 3 milioni più bonus, raddoppiando la prima offerta fatta alla Salernitana. Il giocatore ha firmato un contratto di tre anni e mezzo, consapevole che nel ruolo di terzino destro davanti a lui c'era capitan Di Lorenzo. Un intoccabile. Walter Mazzarri aveva deciso di far giocare Mazzocchi adattandolo a sinistra, più lui di Mario Rui e Olivera.



MAZZOCCHI NEL NAPOLI - Il debutto da titolare arriva proprio con l'ex allenatore contro il Milan a San Siro, nella partita successiva parte ancora dal primo minuto con Di Lorenzo da una parte e lui dall'altra; Calzona, all'esordio sulla panchina del Napoli nella trasferta di Cagliari, gli dà spazio dall'inizio, a destra, perché Di Lorenzo è squalificato. L'avventura di Mazzocchi a Napoli è partita in salita con un'espulsione alla prima partita contro il Torino, poi però il terzino si è riscattato trovando anche l'assist Kvara nella vittoria contro il Verona.



LA SCELTA DEL NAPOLI CON MAZZOCCHI - Grande tifoso del Napoli, avrebbe fatto di tutto per vestire quella maglia. E il club l'ha preferito a Faraoni, col quale in estate c'era l'accordo verbale ma poi il trasferimento non si è più concretizzato per la mancata cessione di Zanoli. A gennaio la società voleva mandare a giocare il terzino classe 2000 che poi finirà proprio alla Salernitana, prima di chiudere il prestito però Mazzocchi era già un giocatore del Napoli.



I NUMERI DI DI LORENZO COL NAPOLI - Nelle ultime quattro partite solo tanta panchina per il terzino classe '95, che Calzona non ha messo neanche ieri pensando a un possibile turnover in vista della gara di Champions contro il Barcellona. A sinistra c'era Mario Rui, a destra Di Lorenzo che, senza la squalifica contro il Cagliari e la mezz'ora in Coppa Italia contro il Frosinone a dicembre, le ha sempre giocate tutte. E tutte per 90 minuti. Le ultime prestazioni del capitano del Napoli sono state criticate da alcuni tifosi ai quali l'agente del giocatore ha risposto così: "A giugno faremo le nostre valutazioni, tenendo anche conto della memoria corta delle persone. E' giusto che prendiamo atto della situazione".



IL FUTURO DI DI LORENZO - Frasi che hanno aperto a un possibile addio del giocatore a fine stagione: nelle scorse settimane Di Lorenzo è stato accostato anche al Milan ma al momento non c'è nulla di concreto, il Napoli a oggi non sta prendendo in considerazione una cessione del suo capitano ma sa che, da quella parte c'è Mazzocchi che scalpita: l'ex Salernitana vorrebbe più spazio e se la squadra dovesse andare avanti in Champions le rotazioni potrebbero aumentare. Anche per Di Lorenzo.