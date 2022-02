Le minestre riscaldate non sono mai buone dice il proverbio..e chissà se anche il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio non andrà ad aggiungersi in quella lunga lista di nomi che una volta tornati dove avevano fatto bene, non sono riusciti a riconfermarsi. Kakà e Shevchenko al Milan, Higuain alla Juve, Cassano alla Sampdoria e tanti altri. Con le dovute proporzioni, la storia di Felipe Anderson alla Lazio potrebbe seguire questa strada.- Il 4-3-3 di Sarri, modulo perfetto per le sue caratteristiche e il grande inizio di stagione, con 3 gol nelle prime 8 giornate e brillanti prestazioni come quella nel derby vinto, avevano illuso il popolo laziale. L’esterno brasiliano non segna dal 16 ottobre, da quel gol pieno di polemiche contro l’Inter (la Lazio aveva continuato a giocare nonostante Di Marco fosse a terra). Quasi come se quelle polemiche avessero portato via la spensieratezza e leggerezza con cui da sempre Felipe Anderson gioca.A complicare la stagione dell’ex West Ham ci ha pensato l’altro acquisto di punta che la Lazio ha fatto in estate. Nelle ultime uscite stagionali Sarri per completare il tridente con Pedro e Immobile spesso ha preferito Mattia Zaccagni, autore di una doppietta contro il Bologna e in generale in un grande momento di forma. L’ex Verona era arrivato sul finale del mercato estivo e ha dovuto convivere con problemi fisici. Una volta tornato a completa disposizione si è inserito negli schemi di Sarri forse più di quanto Felipe Anderson abbia mai fatto. Il brasiliano ora non ha più il posto da titolare e riconquistarlo con Zaccagni in queste condizioni non sarà facile.La Lazio per almeno le prossime due settimane avrà un calendario impegnativo. Nel giro di una settimana affronterà il Porto nei sedicesimi di Europa League. Sarri sarà costretto quindi ad alternare almeno alcuni dei suoi giocatori e sicuramente Felipe Anderson troverà più spazio di quanto ha avuto ultimamente. Occasione da non sprecare per tornare al centro del progetto Lazio.