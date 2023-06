nel pieno solco delma in quelle giornate nelle quali aveva voglia, niente e nessuno poteva fermarlo. La storia di, è collegata tramite un fil rouge a quelle di tanti protagonisti del calcio dell'Est: classe e tecnica sconfinate, non sempre una menntaltà che andava di pari passo. E se in una carriera che poteva essere più fulgida e luminosa sei comunque riuscito a diventarevuol dire che comunque qualcosa di buono lo hai fatto.- Vucinic nasce nell'ottobre 1983, cresce nelle giovanili delsquadra della sua città, arrivando ad essere, nel quale mette a segno anche un gol. Attaccante di talento, seconda punta e all'occorrenza anche ala, viene subitoche lo porta in Pugliadividendosi trae prima squadra, alla stessa età esordisce in Serie A, contro la Roma. Con la maglia dei pugliesi compie una serie di saliscendi tra massima serie e cadetteria, realizzando la prima rete in A a 19 anni, prima di, grazie al cui gioco offensivo riesce a segnare la bellezza dieguagliando il primato stabilito da Chevanton l'anno prima e diventando il miglior marcatore della squadra pugliese in un singolo torneo​. Il suo marchio di fabbricadi cui è sempre stato fan: il tipico gesto delipetuto davanti alle telecamere genera non poche polemiche.- Arriva dunque il momento del grande salto: lalo rileva perrimanendodel suo rendimento, a causa dei numerosi problemi fisici. Quando però ingrana la marcia, diventa inarrestabile: sua la rete che consente ai giallorossi di battere in casa ilnei quarti di finale di Champions del 2007, prima dellaa scapito dell'Inter e del gol che l'anno seguente elimina ildalla massima competizione europea per club.giocandoinfortunato, da centravanti. Il titolo non arriva, ma arriva la vittoria dellacontro l'Inter. Vucinic si fa apprezzare anche fuori dal campo per la sua verve, che a volte lo porta a esagerare: si rende autore anche dimentre corre verso la Curva Sud dell'Olimpico, gesto che gli costa la denuncia per atti osceni ad opera di un tifoso. Nel mentre tanti gol, importanti come quelli a Chelsea e Lazio, prima del crepuscolo nella Capitale, a causa di un- Passa così allaa 28 anni, nel pieno della maturità calcistica, per una cifra di 15 milioni di euro: in molti pensano che sia la fase calante della sua carriera, invece è l'epoca più splendente. In bianconero infatti vince, risultando protagonista del primo scudetto. la Vecchia Signora di Antonioprecede infatti il Milan di Allegri e Ibrahimovic, e il montenegrino è in assoluto l'uomo in più là davanti, capace di donare brio e imprevedibilità, oltre a segnare gol fondamentali. Assieme aforma l'ossatura di una squadra capace di battere chiunque, anche avversarie più dotate tecnicamente. Il rafforzamento della Juve però lo porta a non essere più indispensabile e Vucinic si immalinconisce, prendendo la via dell'Oriente.- Si trasferisce infatti all'dove nella prima stagione, con, conquista il titolo di. ​Riesce anche a vincere una coppa nazionale, prima di infortunarsi gravemente e di mettere la parola fine a una carriera da stropicciarsi gli occhi, che nobilita con due figli e unoda sbellicarsi dalle risate. Unico montenegrino di movimento convocato dalla Serbia per il Mondiale 2006, che non disputa a causa di un infortunio, diventa. Negli ultimi tempi, dopo il ritiro, ha avuto qualche guaio con la Guardia di Finanza, che gli ha sequestrato 6 milioni di euro non dichiarati, eddove continua a vivere.@AleDigio89