E 6.. Proprio all'Olimpico, dove lo scorso 20 maggio i nerazzurri regalarono la prima gioia alla proprietà cinese di Suning con il, l'ombra del talento che aveva trascinato i biancocelesti nella scorsa stagione a suon di gol (14), assist (8) e colpi da campione. Poi il deludente Mondiale giocato con la Serbia in Russia ha iniziato a far scendere la sua valutazione di mercato.per la seconda volta in due anni: nel 2017 il suo ingaggio era salito da 750mila euro netti a stagione a un milione e mezzo, ora è arrivato a quota 3 milioni. Una cifra che rimane ampiamente alla portata dei top club europei (PSG, Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool, Manchester City e United) e italiani.Anche perché Milinkovic-Savic ha solo 23 anni e, inserito in una squadra che gira bene, può tornare a fare la differenza.ancor prima di cominciare: ci starebbe già riuscendo senza i passi falsi iniziali con Sassuolo, Torino e Parma. Ma guardarsi indietro è inutile, meglio ripartire dalla