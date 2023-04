. Classe 2003, 20 anni da compiere il prossimo 11 dicembre, il difensore dell'è alla sua seconda stagione ine sembra davvero avere le caratteristiche del predestinato, come testimoniano le 4 presenze già collezionate con la Nazionale. Dotato di, Scalvini anche ieri nelper 3-1 ha dimostrato ledell'azione (da lui è partita l'azione del primo gol della banda di Gasperini).Già da un anno,. Dallaall', dalal, passando per l', sono tante le squadre che hanno il nome del difensore di Chiari in testa all'agenda degli osservati speciali.settimana scorsa sul suo valore (si parla di almeno 40 milioni), e sull'interesse dei top club, Scalvini ha risposto con unaper la sua età: "Io all'Atalanta sto benissimo. Non ho mai ascoltato granché le voci di mercato, e comunque non mi hanno mai scosso più di tanto, dunque non vedo segnali preoccupanti. Magari arriverà un giorno che dovrò pensarci, ma può succedere solo se faccio bene nel presente"., il nerazzurro, insieme al suo club, ha comunque tutto il tempo per valutare con calma le offerte che arriveranno., considerato il numero di squadre interessate, ma. In Italia, le due squadre che si sono mosse di più,, hanno problemi di bilancio (entrambe) e di incertezza sul futuro a causa delle inchieste in corso (la Juve).sono più defilate, e nel caso potrebbero puntare su Scalvini solo a fronte di una cessione in difesa.e, se decidessero di affondare il colpo, potrebbero