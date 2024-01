Che ruolo ha Djalò nella Juve

Il primo acquisto della Juventus per il mercato di gennaio sarà Tiago Djalò. Il portoghese classe 2000 arriva dal Lille per 3 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore è fermo da marzo per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, tra martedì e mercoledì sono previste le visite mediche e se dovessero essere superate firmerà un contratto fino a giugno 2028. Nella rosa di Allegri Djalò dovrebbe occupare lo slot lasciato libero da Huijsen, girato in prestito alla Roma fino alla fine della stagione.