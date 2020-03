Il Chelsea è pronto a investire 220 milioni di euro in Serie A. Come? Secondo l’Evening Standard, i Blues hanno messo nel mirino 3 stelle del nostro campionato: Gianluigi Donnarumma del Milan, Lautaro Martinez dell’Inter e Miralem Pjanic della Juventus. 50 milioni per il 99 rossonero, 111 per il 10 nerazzurro, 60 per il 5 bianconero: un triplo colpo per andare all’assalto della Premier League..