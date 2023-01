Il Chelsea è a un passo da Enzo Fernandez: in queste ore i Blues stanno definendo con il Benfica i dettagli di un affare da record: si va verso una chiusura a 127 milioni di euro, 7 in più rispetto alla clausola rescissoria per permettere al club londinese di pagare in più rate e non in unica soluzione. Un affare che proietta il campione del mondo nella top 10 dei colpi più costosi di sempre nella storia del calciomercato (nella GALLERY la classifica comprensiva del colpo Fernandez con cifre, club coinvolti e stagione).



ORE DI TENSIONE - La telenovela volge quindi al termine, arricchita nelle ultime ore dalle tensioni tra il giocatore e il Benfica. Enzo Fernandez si era infatti recato in Argentina per festeggiare Capodanno senza l'autorizzazione del club, una mossa che aveva fatto infuriare tifosi e società, spingendola all'ultimatum di rientrare a Lisbona per gli allenamenti entro la giornata di martedì. Schermaglie della trattativa, con il centrocampista che aveva già raggiunto da giorni l'intesa con il Chelsea per l'inizio della nuova avventura. Ormai dietro l'angolo.