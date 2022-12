"Non so se questa sarà l'ultima partita di Enzo Fernandez con la maglia del Benfica". L'allenatore tedesco Roger Schmidt, dopo la prima sconfitta stagionale in campionato per 3-0 sul campo del Braga venerdì sera, ha parlato così del futuro del centrocampista argentino: "Si tratta di un calciatore fantastico, deve prendere una decisione e vedremo cosa succederà".



Enzo Fernandez in realtà la scelta l'ha già fatta, accettando l'offerta del Chelsea, ora in trattativa con il Benfica per ottenere l'ok al trasferimento in vista del prossimo mercato di gennaio. Il club inglese è pronto ad avanzare un'offerta addirittura superiore ai 120 milioni di euro previsti dalla clausola di rescissione, in modo da poter dilazionare il pagamento.



In caso di fumata bianca, il Benfica avrebbe i soldi per sorpassare l'Inter nella corsa al giovane talento del Racing Club di Avellaneda: il trequartista argentino Carlos Alcaraz (classe 2002).