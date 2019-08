Tammy Abraham, attaccante del Chelsea, ha parlato in mixed zone: "Ho sempre creduto in me stesso. So che è stato difficile all'inizio della stagione, ma sono una persona che non si lascia influenzare. Mi fa andare avanti. Ora ho segnato due buoni gol e spero di poter continuare a segnare per il Chelsea. Questo è il calcio, devi solo godertelo il più possibile. Lampard? È sempre bello avere qualcuno che ha fiducia in te, qualcuno che supporta i giovani ragazzi. Lampard ci dà fiducia. Quando un allenatore crede in te, vuoi solo fare del tuo meglio e dare il 100%".