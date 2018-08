Joao Santos, procuratore di Jorginho, centrocampista del Chelsea, parla a Radio Crc dopo le prime gare in Premier: " E’ già inserito, parla anche bene l’inglese, quindi non sta avendo problemi di ambientamento. Quando un calciatore è bravo, può giocare in qualsiasi campionato. Gli stereotipi contano poco, se uno ha qualità, può rendere ovunque. E’ molto contento della partita fatta contro l’Arsenal, c’erano 50 napoletani che lo hanno acclamato, che hanno chiesto foto e autografi. Per questo amiamo e continuiamo ad amare Napoli, il sostegno della piazza di Napoli prosegue anche a Londra. Jorginho ha tanti amici a Napoli come Mertens e Insigne, dopo la vittoria contro la Lazio ha sentito tutti e ha fatto i complimenti alla squadra".