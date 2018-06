Negli ultimi giorni il Chelsea e Maurizio Sarri si sono riavvicinati, con un incontro decisivo previsto in settimana. Nel suo staff può entrare Gianfranco Zola, leggenda dei blues, pronto a lavorare con l'ex Napoli. Queste le parole di Fulvio Marrucco, suo agente, a CalcioNapoli24.it: "Il contratto di Zola in Sud Africa per commentare i Mondiali terminerà il 20, non verrà interrotto prima del previsto. Non ci sono stati contatti col Chelsea e lo staff di Sarri. Zola è molto felice per le voci, i suoi idoli come allenatori sono Guardiola e Sarri, lavorare con Maurizio sarebbe una cosa fantastica. Per lui inoltre sarebbe un ritorno a casa, il Chelsea è un'altra casa per Zola".