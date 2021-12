Nei giorni scorsi i Blues, alle prese con l’infortunio di Chilwell che ha già chiuso la stagione, hanno sondato il terreno per il forte terzino sinistro del Milan. Il club di Londra si è attivato con gli agenti del ragazzo per capire se ci sono margini per aprire una trattativa già in questa sessione invernale di calciomercato.. L’ex Real Madrid sta discutendo con la società per un possibile rinnovo con adeguamento del contratto fino al 2026, i contatti vanno avanti da almeno due mesi.Ecco perché il Chelsea ha deciso di virare su Lucas Digne, in uscita dall’Everton dopo la rottura con Benitez.