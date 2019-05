Chelsea-Arsenal 4-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 4' st Giroud (C), 15' st Pedro (C), 20' st rigore Hazard (C), 24' st Iwobi (A), 27' st Hazard (C).



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kanté, Jorginho, Kovacic (dal 31' st Barkley); Pedro (dal 26' st Willian), Giroud, Hazard (dal 44' st Zappacosta). All. Sarri.



Arsenal: Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal (dal 21' st Guendouzi); Maitland-Niles, Torreira (dal 21' st Iwobi), Xhaka, Kolasinac; Ozil (32' st Willock); Lacazette, Aubameyang. All. Emery.



Arbitro: Rocchi (Ita)



Ammoniti: 11' st Pedro (C), 23' st Christensen (C).