Il Chelsea di Maurizio Sarri pensa a Gonzalo Higuain. Come scrive Tuttosport, l'attaccante della Juventus è la prima scelta per il nuovo allenatore dei Blues, che prima però deve cedere Hazard: il belga è la prima scelta per il dopo Ronaldo al Real Madrid, e la valutazione del club londinese è superiore ai 150 milioni di euro.