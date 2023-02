Il Chelsea si prepara a dire addio a Pierre-Emeryc Aubameyang. L'esclusione dalla lista Champions e il faraonico mercato offensivo completato dai Blues sta convincendo l'ex-Dortmund, Arsenal e anche Milan all'addio con una possibilità che, secondo Sky Sports Uk si sta per concretizzare. L'attaccante del Gabon è vicinissimo a trasferirsi in prestito in MLS ai Los Angeles FC che sui propri profili social ha postato il classico "cappellino" che preannuncia un nuovo colpo di mercato.