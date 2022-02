Il Barcellona ha presentato un'offerta dio contratto biennale con opzione per il terzo per Cesar Azpilicueta I Blues, però, hanno a possibilità di rinnovare unilateralmente per un anno e per questo motivo il difensore ha chiesto un incontro con Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich per chiarire questa situazione. Lo spagnolo vorrebbe sciogliere questo cavillo ed andare in Spagna. A riportarlo è Sport.