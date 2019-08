Cesar Azpilicueta, difensore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa Europea: "La sconfitta contro il Manchester United è stata pesante, ma dobbiamo imparare dai nostri errori. Nel primo tempo, in particolare, la squadra ha fatto molto bene. Dobbiamo continuare a lavorare, facendo tesoro di ogni cosa e puntando sul gruppo. Sappiamo che affronteremo una squadra forte, ma se daremo il massimo domani potrebbe arrivare un risultato positivo. Giocare una partita come questa a inizio stagione è bello. Non c'è modo migliore per iniziare e speriamo di portare a casa una vittoria".