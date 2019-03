Maurizio Sarri non è ancora riuscito a conquistare tutti i tifosi del Chelsea. Anzi, la stampa inglese racconta un'iniziativa di parte del pubblico per protestare contro l'allenatore italiano. Secondo il Daily Mail, diversi abbonati a Stamford Bridge avrebbero messo in vendita i propri posti per le prossime partite di Premier League, boicottando così squadra e tecnico.



Nel dettaglio sarebbero circa 150 i titolari di biglietti che avrebbero messo all'asta i posti per la partita del 3 aprile contro il Brighton. Il numero salirebbe a 400 in occasione del match contro il West Ham in programma il 8 aprile e a 700 per la gara del 21 aprile col Burnley.