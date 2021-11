Il Chelsea ha risparmiato circa 150 milioni di euro puntando su Chalobah e James. Infatti, la scorsa estate i Blues erano molti interessati ad Hakimi e Kounde dove il primo è stato venduto per 60 milioni di euro dall'Inter al PSG, per il secondo il Siviglia non avrebbe accettato una cifra inferiore alla clausola rescissoria di 90 milioni, arrivando complessivamente a 150 milioni.