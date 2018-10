Dopo aver eliminato il Manchester United di Mourinho ai rigori, il Derby County sfiderà il Chelsea in coppa di lega inglese il prossimo 31 ottobre. Per l'occasione il club di Abramovich ha dato il permesso alla squadra allenata da Lampard di far giocare i due giovani Mason Mount e Fikayo Tomori, entrambi in prestito al Derby ma di proprietà del Chelsea.