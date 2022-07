Il nuovo Chelsea americano di Todd Boelhy batte il primo colpo in entrata in un mercato in cui sinora hanno fatto parlare le uscite, da quella di Rudiger a parametro zero al Real Madrid al ritorno all'Inter di Lukaku, con la formula del prestito. L'allenatore dei Blues Thomas Tuchel si appresta ad abbracciare, magari già durante la tournée in corso negli Stati Uniti, l'attaccante della nazionale inglese Raheem Sterling.



Il club londinese ha raggiunto infatti un accordo totale col Manchester City (con cui tratta anche per il difensore Nathan Aké) per l'acquisto del classe '94 sulla base di circa 56 milioni di euro. Sterling firmerà invece un contratto di 5 anni - con opzione per un'ulteriore stagione - e nelle prossime ore dovrebbe sostenere le visite mediche nella capitale inglese. Se tutte le formalità saranno espletate nei tempi previsti, il giocatore si aggregherà al gruppo negli Usa; il suo arrivo può rappresentare una svolta imminente per il futuro di Hakim Ziyech, obiettivo dichiarato del Milan, fuori dal progetto tecnico del Chelsea ma comunque partito agli ordini di Tuchel. I rossoneri sono ancora alla ricerca di un'intesa economica col Chelsea per quanto concerne la valutazione e la formula dell'operazione.