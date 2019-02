Secondo quanto riportato dal Daily Mirror in Inghilterra il Chelsea e la Juventus non hanno abbandonato l'idea di arrivare a Mauro Icardi. L'attaccante dell'Inter potrebbe anche non giocare più in questa stagione e i Blues potrebbero dare fastidio ai bianconeri nel caso in cui si attivi la sospensiva del blocco del mercato per la prossima estate.