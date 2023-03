Dopo il fallimentare mercato di gennaio, il Chelsea sta pensando ad un piano per rientrare un po’ dalle spese ed assicurarsi alcuni giocatori fondamentali per la prossima stagione. I principali obiettivi sono Declan Rice del West Hamm e la conferma di Joao Felix. Ovviamente, il mercato in uscita è una priorità. Come riporta Teamtalk, l’idea è di ricavare circa 200 milioni di sterline dalla vendita di cinque giocatori: Kalidou Koulibaly, Mason Mount, Christian Pulisic, Conor Gallagher e Hakim Ziyech.