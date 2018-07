Dopo la prima intervista di Maurizio Sarri al Chelsea, è il turno di Jorginho: "Sono emozionato e contento di arrivare in un club così importante. So che non sarà semplice, in Premier League hanno tutti voglia di vincere e lottare, conquistare il titolo fino all'ultimo secondo. Non vedo l'ora di allenarmi per la prima volta qui. Conosco tutti i giocatori, li conoscono tutti, sono fantastici. Il Chelsea ha storia, per me è un privilegio essere qui ed arrivare insieme a un allenatore che già conosci è diverso. Sarri? Insegna il gioco del calcio, mi ha aiutato nella tattica e mi ha insegnato tanto in generale, sia a me che ai miei compagni di squadra al Napoli. Cerco di fare sempre del mio meglio per lasciare un segno, darò il massimo".