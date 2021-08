Secondo il Daily Star, il Chelsea sarebbe interessato ad acquistare Jude Bellingham nel caso in cui non dovesse riuscire a far tornare Rice a Stamford Bridge. Il giovane centrocampista del Borussia Dortmund sta bruciando le tappe sia con il proprio club che con la nazionale, motivo per cui la dirigenza dei blues sarebbe disposta ad investire su di lui, anche se la concorrenza è alta, visto che il giocatore piace in tutta Europa.