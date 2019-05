Il terzino del Chelsea Emerson Palmieri parla a Sky Sport dopo la vittoria dell'Europa League, arrivata dopo il 4-1 in finale contro l'Arsenal: "Sono molto felice di aver aiutato la squadra con l'assist, sono contento ma più per il titolo. Non è stata una stagione facilee, è cambiato allenatore e abbiamo avuto alti e bassi. A inizio anno avevamo come obiettivo vincere l'Europa League e andare in Champions: ci siamo riusciti e sono contento, emozionato perché quattro mesi fa non pensavo di giocare la finale da titolare. Nazionale? Abbiamo due-tre giorni di riposo, sfruttiamoli poi si torna al lavoro. Un peccato perdere Sarri? Visto il risultato e cosa abbiamo fatto questa stagione. Non era facile, siamo arrivati terzi, in finale di Coppa di Lega e abbiamo vinto l'Europa League: che devo dire?".