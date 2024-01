Chelsea, fissato il prezzo per cedere Lukaku

Comunuque vada a finire questa travagliata stagione della Roma, Romelu Lukaku tornerà di proprietà del Chelsea e, chi lo vorrà (giallorossi compresi) per la prossima o le prossime annate dovrà trattare con il club inglese.



Secondo quanto riportato dalla stampa inglese i Blues hanno già fissato un prezzo per la sua eventuale cessione nonostante un contratto ancora lungo in scadenza 30 giugno 2026. Si tratta, riporta il Daily Mail, di circa 35 milioni di euro, cifra alla portata anche dei club italiani.



A conti fatti la cifra corrisponde al costo annuo del cartellino di Big Rom nel bilancio del Chelsea. I Blues pagarono 115 milioni di euro l'attaccante belga nell'estate del 2022 per strapparlo all'Inter e riportarlo in Premier League.