Il Chelsea segue con attenzione le prestazioni di Conor Gallagher, centrocampista di proprietà dei Blues in prestito al Crystal Palace. Il giocatore sta disputando un'ottima stagione con la maglia delle Eagles che gli è valsa anche la prima convocazione in nazionale: Thomas Tuchel ha già richiesto ai suoi dirigenti il ritorno in pianta stabile a partire dalla prossima stagione.