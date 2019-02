Eden Hazard rompe gli indugi e parla chiaramente del suo futuro. Intervistato da RMC Sport il fantasista del Chelsea, inseguito dal Real Madrid in vista dell'estate, ha dichiarato: "So che cosa fare, ho deciso".



SARRI LO LIBERA - Intanto Maurizio Sarri lo ha di fatto liberato: "Eden ha 28 anni. Se vuole andare, penso che debba farlo, anche se io mi auguro il contrario. Ha il potenziale per essere il numero uno in Europa".