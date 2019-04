Eden Hazard strizza ancora l'occhio al Real Madrid. La stella del Chelsea parla a RMC Sport del ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina delle merengues: "Non sono un giocatore del Real, ma come fan di Zidane sono davvero felice perché il calcio ha bisogno di lui. E' un bene per i tifosi del Real, un po' meno per gli altri perché con Zizou il Real vince molto. Futuro? Non è una cosa di cui voglio parlare ora. Ci sono rumors a destra e sinistra, io ho un altro mese con il Chelsea".