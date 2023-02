Oltre 600 milioni spesi di soli cartellini per il Chelsea nelle due finestre di trasferimento 2022/23. Alcuni escamotage per aggirare il Fair Play Finanziario come contratti da 8 anni ma questo rischia di non bastare. Secondo quanto riportato dal Times, l'enorme passivo rischia di costare carissimo in caso di mancata qualificazione Champions. Ed il rischio è di quelli concreti: la squadra naviga attualmente in 10ª posizione col quarto posto distante 10 punti.