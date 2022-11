Il Barcellona segue Jorginho per rinforzare il centrocampo. Come dichiarato però dal centrocampista azzurro The 5th Stand, al momento lasciare la Premier League non è un'opzione: "Sono felice qui e al momento siamo tutti focalizzati sugli obiettivi presenti. Mi godo la vita qui, amo lavorare con tutti e penso che anche gli altri dicano lo stesso. È bello essere al Chelsea".