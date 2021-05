Jorginho, centrocampista del Chelsea, è finalista di Champions League ed esulta ai microfoni di Sky Sport: "Quanta felicità? La risposta è molto banale: è difficile trovare parole adesso, perché c'è tanta emozione. Abbiamo lavorato tanto, ognuno di noi ha la sua storia personale, e raggiungere un obiettivo così è qualcosa di molto grande. Questo gruppo merita di essere lì, ha lavorato molto e ci ha sempre creduto. C'è però ancora uno sforzo da fare. Cosa rappresenta per me? Io parlo di sogno. Non mi stanco mai di dire che sto vivendo il mio sogno da bambino, chi non ha mai sognato da piccolo di raggiungere una finale di Champions vincendo contro il Real?".