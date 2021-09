Jorginho, centrocampista del Chelsea, parla accanto a Tuchel in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League con la Juventus: "Kanté positivo al Covid? Lo abbiamo saputo stamattina, ora sto pensando alla partita. Vaccinarsi è una scelta personale, posso dire solo quello. Difesa Juve? Come proveremo a far loro male non ve lo dirò, però sono bravi e organizzati. La Juve è un grande club, sono a questo livello da anni, dobbiamo provare a rompere le loro linee con velocità ed energia: sarà difficile, li rispettiamo, ma vogliamo vincere. City? Siamo stati tutti passivi in difesa, ma dobbiamo accettarlo: ci hanno pressati bene, hanno fatto un gran lavoro e dobbiamo imparare la lezione per la prossima volta. La pressione è stata alta, non siamo riusciti a uscirne, senza trovare spazi tra le linee. Non siamo riusciti a pensare abbastanza a come uscirne, ripeto, e da qui non abbiamo trovato le scelte migliori. Tour de force? C'è poco tempo per riposarsi con tutte queste partite, devi sempre giocare ma è dura con tutte queste gare davanti in un periodo di tempo breve".