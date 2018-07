Jorginho, centrocampista del Chelsea, parla al sito ufficiale del club londinese: "Tutti guardano la Premier League e anche io la guardavo. E’ un campionato fantastico, il migliore al mondo credo. Forse il mio è uno stile di gioco che non si vede spesso in Inghilterra, mi auguro che sia perfetto per il modo in cui si gioca qui e farò di tutto perchè sia così. A me piace giocare appena fuori dalla mia area di rigore, essere il giocatore che riceve palla e che organizza il gioco. Ho sempre apprezzato le sfide e questa per me è una nuova grande sfida sia a livello professionale che personale. Sono felice di fare questa esperienza, sono entusiasta di avere questa possibilità".