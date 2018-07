Anche Roman Abramovich a Milano, come riporta Sportitalia. Nel tardo pomeriggio, scortato da due guardie del corpo, lo hanno visto in zona via Montenapoleone, in un momento di assoluto relax. Era in compagnia di un ragazzino e di un’altra persona, ha scattato anche qualche foto e si è intrattenuto per diversi minuti. Tutto questo nel bel mezzo delle trattative di mercato del Chelsea, pilotate da Ramadani.