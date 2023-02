È attualmente fermo ai box, eppure si fa un gran parlare del futuro di N'Golo Kante. Il francese è in scadenza con i Blues, e non è da escludere che lasci Londra a parametro zero (lo insegue da tempo il Psg). Per FootballLondon però, la priorità del classe 1991 è quella di cercare di prolungare il matrimonio col Chelsea.