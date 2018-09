Intervistato da RMC Sport, N'Golo Kanté ha svelato di aver rifiutato in estate la corte del PSG: "Non c'era bisogno di andare altrove dopo il Mondiale. C'erano club interessati, ma dopo aver parlato con il Chelsea la situazione era chiara. Il club continua a contare su di me e io sto bene, il passo successivo logicamente era restare. C'erano stati contatti con il PSG, ma dopo una discussione con il Chelsa ho realizzato che la cosa più importante era stare bene dove sto".