dopo la sconfitta contro il City di Guardiola nel Community Shield,Un toccasana, l’amico. Proprio quello che serviva al mister deiper portare alla luce difetti e difettini già osservati nelle prime uscite stagionali del suo Chelsea, in vista dell’appuntamento di oggi(ore 16:00). Tra il confronto impari (al momento) coi campioni in carica e l’inizio del campionato, una sola altra gara, il 7 agosto, contro il Lione.e per dare qualche minuto finalmente a Eden Hazard, la stella della squadra. Nel frattempo la partenza di Courtois, l’arrivo del suo sostituto Kepa ma soprattuttola mezzala che aspettava impaziente l’ ex tecnico del Napoli.Durante questo tormentato preseason, di fatto. Nondimeno sprazzi di Sarrismo si sono già intravisti nelle cinque gare finora disputate. Specie nelle prime frazioni di gioco. I risultati infatti (escluso il Community Shield, una vittoria e tre pareggi) sono stati il frutto di cali vistosi nella ripresa (così almeno contro Inter e Arsenal), quando la squadra si allungava e perdeva ordine, distanze e intensità.Inoltre -è un eufemismo - non è stato certo il precampionato di. Tante le imprecisioni e i gol mancati, persino un rigore neutralizzato da Cech nella sfida del primo agosto contro i Gunners. E’ questa, forse, nell’estate in cui poteva riabbracciare Higuain,Ma è probabile che sia solo una questione di tempo, come per tutti quei malfunzionamenti che ora riempiono, in forma di appunti, il suo taccuino. Il tempo materiale di correggere, spiegarsi on the pitch.Usiamo la partita contro il Manchester City per elencare almeno due argomenti su cui dovrà lavorare il nuovo tecnico dei Blues. Prima cosa, la linea a quattro.Il Chelsea, passato dalla gestione Conte alla gestione Sarri, deve affrontare un cambiamento radicale per quanto riguarda l’impostazione difensiva.tre, tanto nel 3-4-3 quanto ovviamente nel 3-5-2.. E’ un’ altra chiesa il suo 4-3-3. Ma una linea di Sarri non si muove certo come vedete qui sopra (i difensori blues sono troppo poco stretti e arretrano in disordine).dovranno capire e adattarsi al più presto ai principi del maestro, così come, cui peserà forse all’inizio d’esser vincolati maggiormente ai due centrali. Inutile sottolineare dove passerà l’imbucata di Walker: dove Azpilicueta non avrebbe dovuto concedere spazio, stringendosi a Rudiger.Oltre alla linea difensiva, comportatasi non benissimo anche e prima di tutto sull’1-0 di Aguero (non per esser scappata via, vedi sotto, ma per non essere poi uscita a tempo debito sull’argentino arrivato al limite),. Giocare contro il City, nel merito, è davvero una cartina al tornasole. Ecco come si è creata la spaccatura tra centrocampo e difesa Blues in occasione del primo gol dei Cityzens.Sul centrale destro usciva Morata (la prima punta), sul terzino destro, bloccato a impostare, Hudson-Odoi (esterno sinistro), mentre sul centrale sinistro del City toccava auscire, la mezzala destra, in quantodoveva seguire la discesa senza palla di Mendy, in ampiezza. Sarri inoltre alzavasu Fernandinho, esi occupava dell’altra mezzala del City. Ma è stato proprio a causa del ritardo in uscita di Fabregas e soprattutto per la mancata diagonale di Barkley (), che il centrale sinistro di Guardiola ha pescato con un passaggio chiave di mancino Bernardo Silva, nel cerchio di centrocampo, il quale poi ha innescato l’altra mezzala Foden, assistman di Aguero.Nel postpartita Sarri avrebbe ammesso quantoE infatti non vedeva l’ora di schierare Kanté mezzala, cosa avvenuta nel secondo tempo contro il Lione, il 7 agosto, allo Stamford BridgeIl centrocampista francese, pur partendo da mezzala destra (alla Allan), fungerà dunque da sostegno, rinforzo lungo l’asse centrale del campo durante le transizioni negative, in particolare quando quella posizione delicata sarà stata abbandonata da Jorginho salito alto in pressione e ormai saltato da un’imbucata.Il campione del mondo, tuttavia, è chiamato a dimenticare in fretta l’attendismo strategico di Deschamps. E’ vero, a vampate (rare) pressava pure la Francia, ma la pressione insistita e altissima di Sarri è davvero altra cosa.i (forse ancor più che con Conte, che già lo aveva sistemato in quel ruolo anche se nel 3-5-2). Ma a Kanté Sarri chiederà molto anche in fase offensiva. Innanzitutto il francese dovrà migliorare nello smarcamento continuo e nella gestione del pallone, portando la sua tecnica e la sua attenzione nelle scelte di gioco a un grado superiore. Inoltre dovrà migliorare in zona gol, perché gli automatismi di Sarri offrono tante possibilità di inserimento alle mezzali: in poco meno di mezz’ora, contro il Lione, ha già avuto un’occasione ghiotta. Filtrante di Jorginho, ci mancherebbe..Infine arriviamo alla catena di sinistra, dove presumibilmente agiranno il neoacquisto(alla stregua di Hamsik nel Napoli di Sarri) e l’esterno alto(nei panni di Insigne). Si può riflettere sul fatto che con, da seconda punta, Hazard godeva di molta libertà. In parte dovrà restringere il suo raggio d’azione, lo esige il 4-3-3. A meno che Sarri non stia già pensando alla carta del falso nove, tipo un percorso alla Mertenes.dunque atteniamoci all’ipotesi più probabile. Ecco, per concludere, come dovrebbe apparire la catena di sinistra, in fase di impostazione, il dispositivo a triangolo tipico di Sarri (Jorginho, Barkley, Hazard) per superare la linea dei centrocampisti avversari.due imbucate più un’apertura in ampiezza verso il terzino che sale. La tecnica e la fantasia dei nuovi interpreti farà il resto.