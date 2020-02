Dopo le recenti esclusioni in Premier League, Kepa ha assaggiato la panchina anche nel match di Champions contro il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da AS, l’allenatore del Chelsea Frank Lampard ha dichiarato che la sua è stata puramente una scelta tattica: “Vengo pagato per prendere decisioni, in base al modulo che scelgo devo anche decidere quale portiere schierare. Kepa deve semplicemente continuare ad allenarsi e a dimostrare grande atteggiamento, come chiedo agli altri miei giocatori. Nulla per me è definitivo”. Ora però il “caso Kepa” riguarda anche Luis Enrique e la Spagna, con la preoccupazione di dover fare a meno di una pedina fondamentale in vista degli Europei.